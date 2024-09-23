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Суд наказал Киркорова за то, что он назвал Успенскую "попрошайкой"

Суд наказал Киркорова за то, что назвал Успенскую &quot;попрошайкой&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 23:35 Фото: Instagram/fkirkorov, Instagram/uspenskayalubov_official
Таганский суд Москвы 23 сентября частично удовлетворил иск певицы Любови Успенской против Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства, присудив компенсацию в размере 90 тыс. рублей (около 460 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, решение суда было вынесено после рассмотрения заявления Успенской, в котором она указала, что оскорбительными были слова Киркорова, произнесенные в интервью для "Муз-ТВ", где певец назвал ее "попрошайкой". Эта запись уже удалена с сайта телеканала.

Ранее, в ответ на иск Успенской, Замоскворецкий суд Москвы также частично удовлетворил встречное требование Киркорова и присудил компенсацию в размере 70 тыс. рублей (около 367 тыс. тенге) за высказывания Успенской.

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