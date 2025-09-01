Сабина Алтынбекова вернулась играть за Казахстан

Знаменитая казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова продолжит карьеру в стране, сообщает Zakon.kz.

28-летняя волейболистка стала игроком "Астаны". Об этом 1 сентября спортсменка и волейбольный клуб рассказали на своих страницах в Instagram.

Фото: Instagram/vc_astana

Алтынбекова стала широко известна в 2015 году, когда в составе молодежной сборной Казахстана на чемпионате Азии в Тайбэе привлекла внимание не только игрой, но и своей внешностью. На родине она выступала за ВК "Алматы", а затем продолжила карьеру за рубежом – в Японии, ОАЭ и Индонезии. В составе клуба "Аль-Васл" спортсменка стала чемпионкой Арабской лиги.

Вне спортивной карьеры жизнь Алтынбековой была не менее насыщенной. В 2020 году спортсменка вышла замуж, затем стала мамой, но в начале 2025 года стало известно о ее разводе. Теперь же волейболистка готова к новому этапу карьеры, который начнется уже в родном чемпионате.

