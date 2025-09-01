#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

Сабина Алтынбекова вернулась играть за Казахстан

Сабина Алтынбекова и клуб &quot;Астана&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 03:33 Фото: Instagram/altynbekova_20
Знаменитая казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова продолжит карьеру в стране, сообщает Zakon.kz.

28-летняя волейболистка стала игроком "Астаны". Об этом 1 сентября спортсменка и волейбольный клуб рассказали на своих страницах в Instagram.

Фото: Instagram/vc_astana

Алтынбекова стала широко известна в 2015 году, когда в составе молодежной сборной Казахстана на чемпионате Азии в Тайбэе привлекла внимание не только игрой, но и своей внешностью. На родине она выступала за ВК "Алматы", а затем продолжила карьеру за рубежом – в Японии, ОАЭ и Индонезии. В составе клуба "Аль-Васл" спортсменка стала чемпионкой Арабской лиги.

Вне спортивной карьеры жизнь Алтынбековой была не менее насыщенной. В 2020 году спортсменка вышла замуж, затем стала мамой, но в начале 2025 года стало известно о ее разводе. Теперь же волейболистка готова к новому этапу карьеры, который начнется уже в родном чемпионате.

Рафаэль Уразбахтин рассказал о шести финалах "Кайрата" в КПЛ-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Лучшая парница Казахстана Анна Данилина покинула US Open-2025
Спорт
02:44, 02 сентября 2025
Лучшая парница Казахстана Анна Данилина покинула US Open-2025
"Байер" из-за двух матчей на старте сезона уволил Эрика тен Хага
Спорт
20:46, 01 сентября 2025
"Байер" из-за двух матчей на старте сезона уволил Эрика тен Хага
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: