Сабина Алтынбекова покоряет сердца жителей Турции

27-летняя казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова показала, как проводит время в Турции, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram.

"Добро пожаловать в Стамбул", – подписала пост спортсменка.

На кадрах девушка позирует с причала, на катере, а также показывает, как поучаствовала в мастер-классе от местного шеф-повара. Отметим, что волейболистка путешествует в компании подруг.

Между тем, среди подписчиков Алтынбековой появились и жители Турции, которые с восхищением комментируют ее новые фотографии:

– Боже какая вы красивая, Сабина! – Королева! – Добро пожаловать, красотка!

Ранее Алтынбекову назвали казахстанской Жизель Бюндхен.

Жизель Бюндхен – бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. В апреле 2015 года Бюндхен объявила о завершении карьеры модели.