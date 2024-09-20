Сабина Алтынбекова покоряет сердца жителей Турции
Фото: Instagram/altynbekova_20
27-летняя казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова показала, как проводит время в Турции, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Instagram.
"Добро пожаловать в Стамбул", – подписала пост спортсменка.
На кадрах девушка позирует с причала, на катере, а также показывает, как поучаствовала в мастер-классе от местного шеф-повара. Отметим, что волейболистка путешествует в компании подруг.
Между тем, среди подписчиков Алтынбековой появились и жители Турции, которые с восхищением комментируют ее новые фотографии:
– Боже какая вы красивая, Сабина!
– Королева!
– Добро пожаловать, красотка!
Ранее Алтынбекову назвали казахстанской Жизель Бюндхен.
Жизель Бюндхен – бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. В апреле 2015 года Бюндхен объявила о завершении карьеры модели.
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