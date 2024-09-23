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Волочкова назвала свою самую главную роль в жизни

Волочкова назвала свою самую главную роль в жизни, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 01:54 Фото: Instagram/volochkova_art
Российская артистка балета Анастасия Волочкова 23 сентября нежно поздравила свою дочь Ариадну с днем рождения. Она призналась, что материнство – ее самая главная роль в жизни, сообщает Zakon.kz.

Балерина на своей странице в Instagram опубликовала фотографии с дочерью. 

"Сегодня день рождения моей доченьки Ариадны Волочковой. Ей уже 19. Как быстро летит время. Кажется, этот счастливый день был так недавно. Я так ждала появления этой прекрасной и талантливой девочки! Она была талантливой, находясь еще частью меня во время беременности, потому что я ни на день не прекращала свое творчество", – написала она под постом.

Волочкова отметила, что танцевала свои концертные программы и на пятом месяце беременности, а уже через месяц после появления на свет Ариадны, она станцевала балет "Баядерка" в театре Юрия Григоровича.

"Одно могу сказать. После всех исполненных мною ролей на сценах мира, я исполнила главную в жизни: материнство. Горжусь достижениями Ариадны и знаю, что я счастливая мама. Счастья тебе, радость моя. Ты самый близкий и преданный человек в моей жизни. Жаль, что время невозможно перелистнуть и, возможно, что-то изменить, как фото в этой карусели", – заключила артистка.

Ранее сообщалось, что у Анастасии Волочковой заболел отец Юрий Волочков

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