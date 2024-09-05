Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу

У 48-летней российской артистки балета Анастасии Волочковой заболел отец Юрий Волочков, сообщает Zakon.kz.

Из-за этого балерина спешно уехала в Санкт-Петербург. Она 5 сентября разместила на своей странице в Instagram фото с отцом, на котором он сидит в инвалидном кресле.

"Папа, живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком", – написала Волочкова под постом.

Подписчики пожелали папе артистки скорейшего выздоровления:

Вы молодец, Настя. Ваш отец – великая личность.

Здоровья вашему папе! Да, пока живы родители, мы дети.

Отец – это ваша сила. Дай, Господь, здоровья ему!

Отметим, что Юрий Волочков был чемпионом Советского Союза в мужском парном разряде (с Иваном Минкевичем) по настольному теннису. Сейчас ему 77 лет.

Также балерина выложила фото с мамой, которая живет в Петербурге.

"С любимой мамой в любимом питерском Никольском храме", – написала она под снимком.

В начале августа Волочкова выступила с обращением к Алле Пугачёвой. Это произошло на фоне слухов о возвращении исполнительницы песни "Миллион алых роз" в Россию.

