Казахстан и Лувр разрабатывают алгоритм научно-исследовательского сотрудничества

В Астане прошел Казахстанский музейный конгресс, посвященный 10-летию Национального музея РК. Участие приняли более 100 исследователей и музейных работников из 12 стран, сообщает Zakon.kz.

В рамках масштабного мероприятия министр культуры и информации РК Аида Балаева провела встречу с директором департамента Исламского искусства музея Лувр Сурайей Нуджаим и чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге.

Стороны обсудили вопросы укрепления культурных связей и расширения сотрудничества между Казахстаном и Францией. Министр предложила продолжать укрепление партнерства Астаны и Парижа в научно-исследовательской работе в рамках изучения историко-культурного наследия двух стран и подчеркнула важность совместных изысканий в сфере музейного дела.

Аида Балаева предложила французским коллегам организовать симпозиумы, выставки и научные конференции, обучающие тренинги и семинары, которые способствовали бы обмену опытом и укреплению сотрудничества между музеями двух стран.

Фото: Telegram/madenietaqparat

"Сегодняшняя наша встреча является знаковой, и, я думаю, что она будет способствовать тому, что мы, так же, как и с музеем Гимэ, будем тесно сотрудничать и работать с Лувром. Я, как министр, заинтересована в научно-исследовательском сотрудничестве. Наши совместные усилия, уверена, позволят открыть новые, доселе неизвестные исторические факты и находки. В приоритете – именно научно-исследовательское направление. Оно открывает большие перспективы для обеих сторон. Казахстанская культура богата уникальными артефактами, которые заслуживают внимания международного научного сообщества, но в то же время – терра инкогнита, которая ищет своих первооткрывателей", – отметила министр, приглашая специалистов Лувра посетить Казахстан.

Сурайя Нуджаим, в свою очередь, выразила заинтересованность в расширении сотрудничества между странами, подчеркнув, что Лувру были бы интересны совместные исследования в области реставрации и изучения культурного наследия.

Фото: Telegram/madenietaqparat

"Для нас очень интересно развивать научно-исследовательское сотрудничество. Мы готовы рассмотреть партнерство в этом направлении, поскольку совместные исследования могут расширить наши знания о культуре Казахстана и сделать открытия, которые будут значимыми для обеих сторон", – сказала директор департамента Исламского искусства музея Лувра.

Между тем посол Франции в РК Сильван Гиоге отметил, что научное сотрудничество является перспективным направлением для обеих стран. Он также подчеркнул, что посольство Франции готово помочь в реализации этих проектов и развивать партнерство в научной и культурной сферах.

На встрече было принято решение предметно проработать программу и документ о сотрудничестве, который станет основой для укрепления культурных и научных связей между Казахстаном и Францией.