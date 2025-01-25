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События

Национальный конгресс историков обсудил проект многотомника по истории Казахстана

Казахстан, РК, флаг Казахстана, флаг РК, территория Казахстана, территории Казахстана, территория РК, территории РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 17:58 Фото: Zakon.kz
В Астане состоялся форум Национального конгресса историков Казахстана, в котором принял участие Государственный советник РК Ерлан Карин, сообщает Zakon.kz.

В этом году в работе мероприятия приняли участие 300 представителей казахстанского научного сообщества, в том числе историки-исследователи, преподаватели вузов, общественные деятели и представители масс-медиа.

"На пленарном заседании и семи рабочих секциях форума были рассмотрены актуальные вопросы анализа, систематизации и введения в научный оборот новых открытий в археологии, этнографии, этнологии, исторической географии, а также результатов изысканий отечественных исследователей в зарубежных архивных, музейных и библиотечных фондах", – говорится в сообщении пресс-службы "Акорды".

Одной из главных тем стало обсуждение подготовки нового академического издания "История Казахстана с древних времен до наших дней", к работе над которым привлекли пять научно-исследовательских институтов и свыше 250 казахстанских ученых.

В своем выступлении Государственный советник отметил, что форум Национального конгресса историков имеет важное значение для дальнейшего развития казахстанской научной исторической школы. Он также рассказал о результатах работы Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и об организации работы над семитомным изданием по истории Казахстана.

Фото: akorda.kz

Ерлан Карин подчеркнул, что введенные за последние годы в научный оборот новые археологические находки и архивные документы свидетельствуют о необходимости более целостного и широкого восприятия национальной истории:

"Казахстан – это не только колыбель древних форм государственности кочевников и наследник некогда могущественных государств и империй, но и центр зарождения и формирования уникальной номадической цивилизации. Поэтому задача отечественной исторической науки – расширить понимание нашей истории в контексте большой цивилизационной парадигмы".

Участники мероприятия высоко оценили работу по подготовке многотомного академического издания по истории Казахстана с древних времен до наших дней. Кроме того, они подчеркнули необходимость расширения исследований археологических и историко-культурных памятников, дальнейшего развития музейного дела и краеведения, совершенствования учебников и методики преподавания истории.

Андрей Дюсупов
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