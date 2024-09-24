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Ирина Понаровская похоронила единственного сына

Похороны, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 04:40 Фото: pixabay
24 сентября певица проводила в последний путь своего единственного сына Энтони Родда, сообщает Zakon.kz.

По информации "АиФ", прощание с мужчиной прошло в Храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. На траурной церемонии присутствовали родные покойного и его близкие друзья. Певицу держали под руки помощницы.

Энтони скоропостижно скончался 20 сентября в возрасте 39 лет.

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