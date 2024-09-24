Ирина Понаровская похоронила единственного сына

24 сентября певица проводила в последний путь своего единственного сына Энтони Родда, сообщает Zakon.kz.

По информации "АиФ", прощание с мужчиной прошло в Храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. На траурной церемонии присутствовали родные покойного и его близкие друзья. Певицу держали под руки помощницы.

Энтони скоропостижно скончался 20 сентября в возрасте 39 лет.