Ирина Понаровская похоронила единственного сына
Фото: pixabay
24 сентября певица проводила в последний путь своего единственного сына Энтони Родда, сообщает Zakon.kz.
По информации "АиФ", прощание с мужчиной прошло в Храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. На траурной церемонии присутствовали родные покойного и его близкие друзья. Певицу держали под руки помощницы.
Энтони скоропостижно скончался 20 сентября в возрасте 39 лет.
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