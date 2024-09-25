"Он вне закона, я его токалка": Макпал Исабекова ответила на провокационный вопрос о муже

Казахстанская певица Макпал Исабекова устроила на своей странице в Instagram "аттракцион" ответов на вопросы своих подписчиков. Один из вопросов касался ее мужа, сообщает Zakon.kz.

Вопрос звучал: "Почему вы не показываете мужа? Он против? Или он вам не муж?". Ответ артистки оказался не менее провокационным: "Он мне не муж. Он женат. Он страшный. Он старый. Он бандит. Он вне закона. Я его токалка. Вариантов куча, выбирайте какой больше нравится. Мне все равно".

Другой вопрос касался детей Макпал Исабековой: от разных ли они мужей. Здесь она прямо заявила о сплетнях.

Фото: Instargam/makosyai

Отметим, что Макпал Исабекова как до сих пор не показала лицо своего супруга, с которым воспитывает уже двоих детей. В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором. О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила 14 февраля 2024 года. Родившуюся в июле дочку они назвали Илая.