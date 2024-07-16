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Макпал Исабекова раскрыла необычное имя дочери

Макпал Исабекова раскрыла необычное имя дочери, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:52 Фото: Instagram/makosyai
Популярная казахстанская певица Макпал Исабекова, которая в начале июля 2024 года стала мамой второй раз, наконец раскрыла необычное имя дочери, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 15 июля, артистка предложила подписчикам в Instagram угадать, как она назвала дочь, и получить за это денежный приз. Одна из фолловерш предположила, что, скорее всего, никто не угадает после Теодора. Именно так зовут сына Макпал, которому недавно исполнилось два года.

"Нурсулу, поздравляю, вы угадали... Нашу ватрушку зовут Илая", – написала сегодня, 16 июля, Макпал Исабекова в Instagram-Stories.

Певица также поделилась значением имени дочери и опубликовала скрин перевода денежного приза, который получила одна из ее подписчиц.

Макпал Исабекова раскрыла необычное имя дочери, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:52

Фото: Instagram/makosyai

Макпал Исабекова сообщила поклонникам о том, что станет мамой второй раз, 14 февраля 2024 года. С тех пор она часто рассказывала о том, как проходит ее беременность и радовала казахстанцев фотографиями округлившегося животика. А 6 июля артистка опубликовала фото новорожденной дочери.

10 июля Макпал Исабекову выписали из роддома – певицу с новорожденной встретили семья и друзья. Но на следующий день, 11 июля, из-за высокого давления она оказалась в больнице.

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