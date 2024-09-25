Супермодель Белла Хадид вернулась на подиум после длительного перерыва
Фото: Instagram/bellahadid
27-летняя топ-модель Белла Хадид вновь вызывает овации. Одна из известных и высокооплачиваемых моделей в мире вернулась на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма, сообщает Zakon.kz.
24 сентября она приняла участие в показе Saint Laurent, представив весеннюю коллекцию 2025 года. Хадид предстала перед зрителями в строгом черном брючном костюме с туго завязанными в пучок волосами и в очках.
Bella Hadid walking at Saint Laurent fashion show. pic.twitter.com/46AFHkptFZ— 21 (@21metgala) September 24, 2024
Сама Хадид разместила несколько снимков до показа на странице в Instagram.
И также выразила благодарность парижскому дому высокой моды и дизайнеру Энтони Ваккарелло.
Комментаторы наперебой пишут хвалебные отзывы и радуются ее возвращению.
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