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Супермодель Белла Хадид вернулась на подиум после длительного перерыва

Супермодель Белла Хадид вернулась на подиум после длительного перерыва, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 17:43 Фото: Instagram/bellahadid
27-летняя топ-модель Белла Хадид вновь вызывает овации. Одна из известных и высокооплачиваемых моделей в мире вернулась на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма, сообщает Zakon.kz.

24 сентября она приняла участие в показе Saint Laurent, представив весеннюю коллекцию 2025 года. Хадид предстала перед зрителями в строгом черном брючном костюме с туго завязанными в пучок волосами и в очках.

Сама Хадид разместила несколько снимков до показа на странице в Instagram.

И также выразила благодарность парижскому дому высокой моды и дизайнеру Энтони Ваккарелло.

Комментаторы наперебой пишут хвалебные отзывы и радуются ее возвращению.

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В марте 2024 года сообщалось, что супермодель перебралась жить в Техас, поближе к своему новому парню.

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