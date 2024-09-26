Сильвестр Сталлоне анонсировал новый сезон известного сериала

25 сентября Сильвестр Сталлоне объявил о выходе нового сезона сериала "Король Талсы", сообщает Zakon.kz.

Об этом актер и исполнительный продюсер шоу сообщил на своей странице в Instagram. Он выделил позитивную реакцию критиков на вторую часть проекта, а также отметил выросший интерес зрителей к нему и количество просмотров на стриминговых площадках.

"Я в восторге и шоке от того, что наш рейтинг на Rotten Tomatoes держится на 100%, а просмотры шоу взлетели на 75%, что просто неслыханно. Это второе самое популярное шоу в мире на всех стриминговых площадках. Большое всем спасибо, а сейчас мы работаем над третьим сезоном", – написал Сталлоне.

Недавно его многолетний соперник в мире спорта и кинематографа Арнольд Шварценеггер получил докторскую степень в университете.