Культура и шоу-бизнес

Сталлоне сыграл мафиози в новом сезоне "Король Талсы"

&quot;Король Талсы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 02:25 Фото: Facebook/TulsaKingTV
Американский актер Сильвестр Сталлоне играет мафиози в трейлере третьего сезона "Короля Талсы", сообщает Zakon.kz.

Ранее фильм вышел на экраны осенью 2022 года. Шоу рассказывает о нью-йоркском мафиози Дуайте, которого играет Сталлоне. По сюжету он выходит из тюрьмы после 25 лет заключения и оказывается в изгнании в Талсе, штат Оклахома. На месте герой организует собственную криминальную империю.

В третьем сезоне ему придется защищать свою команду и бизнес от влиятельного клана Данмайр. Съемки третьего сезона проходили в Атланте и Оклахоме.

Продолжение криминального сериала стартует 21 сентября на Paramount+.

Тем временем "Кремлевский волшебник" c Джудом Лоу в роли Путина получил неоднозначные оценки критиков.

Фото Алия Абди
Алия Абди
