Хит продаж от 3 до 20 тысяч тенге: в Китае распродают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст

После фееричного шоу предприимчивые продавцы через онлайн-магазины стали продавать эти пучки пшеницы с подтверждающими фотографиями и видео.

Согласно информации, опубликованной на сайте South China Morning Post, необычный сувенир можно приобрести за 7 долларов (более 3 тысяч тенге). Впрочем, есть и экземпляры за 43 доллара (более 20 тысяч тенге).

Incredible. Kanye West had his first ever show in China last night to a cheering audience. It was announced just days earlier, and sold out over 42K tickets within the first few minutes.pic.twitter.com/UTvN0zyRGw