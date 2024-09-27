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Хит продаж от 3 до 20 тысяч тенге: в Китае распродают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст

В Китае продавают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 10:35 Фото: pxhere
В сентябре 2024 года скандально известный рэпер Канье Уэст приехал с сольным концертом на остров Хайнань. Артист решил устроить грандиозное выступление и тщательно подготовился: сцена, на которой стоял музыкант, была украшена ростками пшеницы, сообщает Zakon.kz.

После фееричного шоу предприимчивые продавцы через онлайн-магазины стали продавать эти пучки пшеницы с подтверждающими фотографиями и видео.

Согласно информации, опубликованной на сайте South China Morning Post, необычный сувенир можно приобрести за 7 долларов (более 3 тысяч тенге). Впрочем, есть и экземпляры за 43 доллара (более 20 тысяч тенге).

Стоит отметить, что в последний раз Уэст приезжал в Китай 16 лет назад. Несмотря на неоднозначную репутацию артиста, китайская компартия выдала разрешение на проведение шоу.

В Китае иностранные артисты обязаны отправлять на проверку свои сет-листы и тексты песен, но даже это не гарантирует возможность выступления.

За считаные минуты после анонса концерта было распродано более 42 тыс. билетов. Канье Уэст пользуется любовью китайских поклонников, которые ласково называют его "Дядя Кан".

Нестандартный концерт Уэста оказался настолько востребованным, что вскоре было объявлено о дополнительном выступлении артиста 28 сентября. Билеты на него также были мгновенно распроданы.

Ранее сообщалось, что российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в модном шоу Мовалолы Огунлеси – модельера и певицы нигерийского происхождения, которая сотрудничала с музыкантом Канье Уэстом.

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