38-летняя Ирина Шейк примерила меховое боди в стиле невесты Канье Уэста

Российская супермодель Ирина Шейк на днях приняла участие в модном шоу Мовалолы Огунлеси – модельера и певицы нигерийского происхождения, которая сотрудничала с музыкантом Канье Уэстом. После мероприятия актриса поделилась фотографиями с подиума, сообщает Zakon.kz.

Во время провокационного шоу супермодель вышла на публику в образе в стиле Бьянки Цензори: в откровенном меховом боди и чулках.

Кроме того, Шейк на странице в Instagram разместила кадры с бэкстейджа и примерки.

Также модель выразила слова восхищения и благодарности модельеру в подписи к публикации.

"Поздравляю, моя Мовалола. Для меня большая честь быть частью самого невероятного шоу женщины редкого таланта с уникальным видением. Она дает голос молодому поколению через свою моду, я восхищаюсь ей". Ирина Шейк

Дизайнер Мовалола Огунлеси известна как креативный директор одного из недавних проектов Канье Уэста – YZY GAP. В ее провокационных нарядах появляется невеста певца Бьянка Цензори.

Комментаторы рассыпались в комплиментах, отметив, что у Шейк "даже ножницы красивые".

Не так давно Бьянка Цензори удивила общественность не смелым образом, а личной информацией. Она рассказала, почему не любит целоваться с Уэстом.