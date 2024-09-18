38-летняя Ирина Шейк примерила меховое боди в стиле невесты Канье Уэста
Во время провокационного шоу супермодель вышла на публику в образе в стиле Бьянки Цензори: в откровенном меховом боди и чулках.
Кроме того, Шейк на странице в Instagram разместила кадры с бэкстейджа и примерки.
Также модель выразила слова восхищения и благодарности модельеру в подписи к публикации.
"Поздравляю, моя Мовалола. Для меня большая честь быть частью самого невероятного шоу женщины редкого таланта с уникальным видением. Она дает голос молодому поколению через свою моду, я восхищаюсь ей".Ирина Шейк
Дизайнер Мовалола Огунлеси известна как креативный директор одного из недавних проектов Канье Уэста – YZY GAP. В ее провокационных нарядах появляется невеста певца Бьянка Цензори.
Комментаторы рассыпались в комплиментах, отметив, что у Шейк "даже ножницы красивые".
Не так давно Бьянка Цензори удивила общественность не смелым образом, а личной информацией. Она рассказала, почему не любит целоваться с Уэстом.