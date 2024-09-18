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38-летняя Ирина Шейк примерила меховое боди в стиле невесты Канье Уэста

38-летняя Ирина Шейк примерила меховое боди в стиле невесты Канье Уэста, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 09:48 Фото: Instagram/irinashayk
Российская супермодель Ирина Шейк на днях приняла участие в модном шоу Мовалолы Огунлеси – модельера и певицы нигерийского происхождения, которая сотрудничала с музыкантом Канье Уэстом. После мероприятия актриса поделилась фотографиями с подиума, сообщает Zakon.kz.

Во время провокационного шоу супермодель вышла на публику в образе в стиле Бьянки Цензори: в откровенном меховом боди и чулках.

Кроме того, Шейк на странице в Instagram разместила кадры с бэкстейджа и примерки.

Также модель выразила слова восхищения и благодарности модельеру в подписи к публикации.

"Поздравляю, моя Мовалола. Для меня большая честь быть частью самого невероятного шоу женщины редкого таланта с уникальным видением. Она дает голос молодому поколению через свою моду, я восхищаюсь ей".Ирина Шейк

Дизайнер Мовалола Огунлеси известна как креативный директор одного из недавних проектов Канье Уэста – YZY GAP. В ее провокационных нарядах появляется невеста певца Бьянка Цензори.

Комментаторы рассыпались в комплиментах, отметив, что у Шейк "даже ножницы красивые".

Не так давно Бьянка Цензори удивила общественность не смелым образом, а личной информацией. Она рассказала, почему не любит целоваться с Уэстом.

Анастасия Московчук
Россия Шейк Ирина Лондон США Уэст Канье 2024 год Модельный бизнес Мода Шоу-бизнес
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