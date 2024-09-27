Жена Кайрата Нуртаса заявила, что стала жертвой обмана и лишилась квартиры

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова 27 сентября заявила, что стала жертвой недобросовестной группы людей, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Я, гражданка Республики Казахстан, многодетная мама стала жертвой обмана недобросовестной группы людей являющимися руководителями компании и родными братьями сестрами. Суть обмана произошла в том, что гражданка по имени Диляра вошла в доверие ко мне и предложила поменять мою квартиру на строящийся коттедж в коттеджном городке TUMAR Grand Village, при этом квартиру я должна была переоформить на ее брата Диара. Поверив Диляре, я заключила договор-купли продажи моей квартиры с Диаром и освободила квартиру, в данной квартире проживает их другой брат Абильхан", – написала актриса.

По ее словам, Диляра показывала ей строящийся жилой дом и обещала передать ключи летом 2022 года, через год с момента подписания договора.

"И с этого периода я вынуждена арендовывать квартиру. Когда прошли все сроки выяснилось, что дом не достроен, земельный участок под ним заложен в Аграрную кредитную корпорацию, а также на данный земельный участок наложены десятки арестов по долгам ТОО. В связи с указанной ситуацией в конце мая 2024 года, я обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела, в чем мне было отказано", – пояснила супруга Кайрата Нуртаса.

Он добавила, что также ею подан иск в суд.

"Однако суд первой инстанции встал на сторону лиц, обманувших меня, данное решение суда мной обжаловано в вышестоящий суд. После неоднократных обращений органами полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Таких жертв обмана оказалось более шести человек. Прошу городской суд вынести справедливое и законное решение, восстановив мои права и права моих четверых несовершеннолетних детей на жилище. Я верю в справедливость судов Республики Казахстан!" – заключила Жулдыз Абдукаримова.

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