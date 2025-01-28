Стало тяжело с деньгами: многодетная жена Кайрата Нуртаса рассказала о проблемах

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова откровенно рассказала подписчикам о финансовых трудностях и проблемах со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 28 января написала пост на своей странице в Instagram.

"Судебный процесс окончательно выбил меня из колеи. 2024 год принес немало испытаний. Я старалась не показывать этого, не жаловаться, не плакать. Как гражданка Республики Казахстан, я безоговорочно верила в закон и справедливость. С этой верой я последовательно проходила все инстанции. Эта ситуация стала тяжелым ударом для моей семьи. Дети утратили душевный покой. За последние четыре года постоянные переезды из одной квартиры в другую измотали нас. Кто бы мог подумать, что я окажусь в ситуации обмана? Летом 2022 года, мечтая о собственном жилье, я стала жертвой мошенничества", – рассказала актриса.

Она напомнила, что обратилась за помощью в компетентные органы и, чтобы вернуть свой дом, подала в суд.

"С этого момента начались испытания, которые словно плотно опутали меня, как вьюн. Государственные правоохранительные органы рассмотрели мое заявление, и до начала судебного процесса я многократно встречалась с Дилярой. В глубине души я надеялась, что у нее пробудится совесть и она вернет мой дом. Но этого не случилось. Более того, она и ее муж оказывали давление, предупреждая, что я проиграю в суде. После одной из таких встреч мое здоровье пошатнулось, и я оказалась в больнице посреди ночи. Врачи настаивали на стационарном лечении. Однако, не желая оставлять детей без присмотра, я проходила лечение в дневном стационаре в течение недели. Но мое состояние не улучшилось. Даже передвигаться становилось все труднее. В итоге я вызвала сестру из Алматы, чтобы она помогла мне, и легла в больницу", – отметила жена Кайрата Нуртаса.

По ее словам, все съемки и проекты пришлось полностью остановить.

"Без работы стало тяжело с деньгами и обеспечением семьи. Но, как оказалось, это было только начало трудностей. Сейчас, вспоминая и записывая все это, я испытываю невероятно тяжелые чувства", – закончила Абдукаримова.

Ранее Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября 2024 года суд Алматы сообщил, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.

