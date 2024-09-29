Егор Крид оказался в больнице
Фото: Instagram/egorkreed
28 сентября музыкант обратился за медицинской помощью, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что он повредил шею во время съемок в новом проекте. Новостью о недуге он поделился с поклонниками на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/egorkreed
"Съемки в кино очень жесткие. Второй раз за неделю в травмпункте. Только теперь с шеей", – объяснил поклонникам Крид.
Его коллега по сцене Григорий Лепс намекнул о женитьбе.
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