Егор Крид оказался в больнице

28 сентября музыкант обратился за медицинской помощью, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что он повредил шею во время съемок в новом проекте. Новостью о недуге он поделился с поклонниками на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/egorkreed

"Съемки в кино очень жесткие. Второй раз за неделю в травмпункте. Только теперь с шеей", – объяснил поклонникам Крид.

Его коллега по сцене Григорий Лепс намекнул о женитьбе.