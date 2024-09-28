Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Григорий Лепс намекнул, что 18-летняя Аврора стала его женой

Григорий Лепс намекнул, что 18-летняя Аврора стала его женой, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 06:42 Фото: Instagram/gvleps, Instagram/avrorakiba
В рамках концертного выступления Григорий Лепс сделал удивительное признание о том, насколько серьезны его новые отношения. Он назвал свою 18-летнюю девушку Аврору Кибу женой, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления один из фанатов подарил Лепсу картину, на которой была изображена женщина. Музыкант сразу же задал вопрос:

"Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?".

Стоит отметить, что ни сам Лепс, ни его возлюбленная не делали официальных объявлений о том, что они уже втайне от всех сыграли свадьбу. Недавно Аврора опубликовала фотографию в социальных сетях, где позировала без обручального кольца.

Вероятно, Лепс просто назвал ее женой в надежде на то, что у них когда-нибудь появится общий дом и общая жизнь, однако очевидно, что пока их совместная жизнь откладывается на неопределенный срок.

Недавно Аврора покинула Россию и отправилась в Великобританию для учебы в Лондонском колледже моды.

Ранее журналисты запечатлели, как российский певец Григорий Лепс проявляет чувства к своей 18-летней возлюбленной на глазах у ее матери. 

16 июня стало известно, что Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице, студентке МГИМО Авроре Киба. Отмечалось, что девушка еще не дала официального согласия. Позднее, 8 июля, на "Шоу Воли" Григорий Лепс впервые высказался об отношениях с 18-летней Авророй Киба. По его словам, у них все достаточно серьезно.

Читайте также

Елена Мартынова подтвердила, что разводится с SHAMAN
Жена SHAMANа прокомментировала развод с певцом
Вышел первый тизер второго сезона сериала The Last of Us
Вышел первый тизер второго сезона популярного сериала The Last of Us
Ани Лорак снова выходит замуж
Ани Лорак снова выходит замуж
Аксинья Титова
Россия 2024 год Музыканты Шоу-бизнес Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Похудела на 50 кг за восемь месяцев, секреты похудения
Секреты похудения раскрыла женщина, сбросившая 50 кг за восемь месяцев
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Схрон оружия обнаружили в Туркестанской области при проверке маршрута кортежа президента
Схрон оружия обнаружили в Туркестанской области при проверке маршрута кортежа президента
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: