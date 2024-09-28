Григорий Лепс намекнул, что 18-летняя Аврора стала его женой

В рамках концертного выступления Григорий Лепс сделал удивительное признание о том, насколько серьезны его новые отношения. Он назвал свою 18-летнюю девушку Аврору Кибу женой, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления один из фанатов подарил Лепсу картину, на которой была изображена женщина. Музыкант сразу же задал вопрос:

"Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?".

Стоит отметить, что ни сам Лепс, ни его возлюбленная не делали официальных объявлений о том, что они уже втайне от всех сыграли свадьбу. Недавно Аврора опубликовала фотографию в социальных сетях, где позировала без обручального кольца.

Вероятно, Лепс просто назвал ее женой в надежде на то, что у них когда-нибудь появится общий дом и общая жизнь, однако очевидно, что пока их совместная жизнь откладывается на неопределенный срок.

Недавно Аврора покинула Россию и отправилась в Великобританию для учебы в Лондонском колледже моды.

Ранее журналисты запечатлели, как российский певец Григорий Лепс проявляет чувства к своей 18-летней возлюбленной на глазах у ее матери.

16 июня стало известно, что Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице, студентке МГИМО Авроре Киба. Отмечалось, что девушка еще не дала официального согласия. Позднее, 8 июля, на "Шоу Воли" Григорий Лепс впервые высказался об отношениях с 18-летней Авророй Киба. По его словам, у них все достаточно серьезно.

