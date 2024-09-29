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Россиянка получила титул "Миссис Европа – 2024"

Конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 08:38 Фото: Instagram/salyakhovadinara
28 сентября конкурсантка из России стала победительницей конкурса "Миссис Европа – 2024", сообщает Zakon.kz.

Жительница города Казань Динара Саляхова завоевала главную корону на конкурсе красоты в Болгарии. Мама двоих детей получила еще две награды:

  • "Лучший национальный костюм";
  • "Выбор спонсора конкурса".

На своей странице в Instagram, Динара заявила, что рада вернуться домой с победой.

Конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 08:38

Фото: Instagram/salyakhovadinara

В середине сентября стало известно о жестоком убийстве финалистки конкурса красоты "Мисс Швейцария-2007".

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