Россиянка получила титул "Миссис Европа – 2024"

28 сентября конкурсантка из России стала победительницей конкурса "Миссис Европа – 2024", сообщает Zakon.kz.

Жительница города Казань Динара Саляхова завоевала главную корону на конкурсе красоты в Болгарии. Мама двоих детей получила еще две награды:

"Лучший национальный костюм";

"Выбор спонсора конкурса".

На своей странице в Instagram, Динара заявила, что рада вернуться домой с победой.

Фото: Instagram/salyakhovadinara

В середине сентября стало известно о жестоком убийстве финалистки конкурса красоты "Мисс Швейцария-2007".