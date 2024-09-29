Россиянка получила титул "Миссис Европа – 2024"
Фото: Instagram/salyakhovadinara
28 сентября конкурсантка из России стала победительницей конкурса "Миссис Европа – 2024", сообщает Zakon.kz.
Жительница города Казань Динара Саляхова завоевала главную корону на конкурсе красоты в Болгарии. Мама двоих детей получила еще две награды:
- "Лучший национальный костюм";
- "Выбор спонсора конкурса".
На своей странице в Instagram, Динара заявила, что рада вернуться домой с победой.
Фото: Instagram/salyakhovadinara
В середине сентября стало известно о жестоком убийстве финалистки конкурса красоты "Мисс Швейцария-2007".
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