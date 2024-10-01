Россиянка победила в конкурсе "Миссис ООН – 2024"
Фото: Instagram/anastasiiamuzitova
Анастасия Музитова одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Организация Объединенных Наций – 2024", сообщает Zakon.kz.
Конкурс прошел в Индии. В его финале 30 сентября соревновались 40 участниц в возрасте от 30 до 52 лет.
Известно, что победительница работает дизайнером интерьера в городе Ижевске и воспитывает двоих сыновей. В 2024 году она получила гран-при в номинации "Миссис Union Nation" в конкурсе "Миссис Россия Мира". Это обеспечило ей место в финале международного этапа.
На днях ее соотечественница из Казани стала победительницей конкурса "Миссис Европа – 2024".
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