Россиянка победила в конкурсе "Миссис ООН – 2024"

Анастасия Музитова одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Организация Объединенных Наций – 2024", сообщает Zakon.kz.

Конкурс прошел в Индии. В его финале 30 сентября соревновались 40 участниц в возрасте от 30 до 52 лет.

Известно, что победительница работает дизайнером интерьера в городе Ижевске и воспитывает двоих сыновей. В 2024 году она получила гран-при в номинации "Миссис Union Nation" в конкурсе "Миссис Россия Мира". Это обеспечило ей место в финале международного этапа.

На днях ее соотечественница из Казани стала победительницей конкурса "Миссис Европа – 2024".