Анна Семенович выходит замуж за бизнесмена, которому нужно еще развестись

Российская актриса и певица Анна Семенович объявила о своей помолвке и поделилась планами на предстоящую свадьбу, которая состоится в следующем году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Вечерняя Москва", об этом она сообщила на пресс-конференции с журналистами.

По словам Семенович, точная дата торжества пока не выбрана, но пара намерена провести свадьбу после январского отпуска. Звезда отметила, что они планируют организовать скромное мероприятие на природе в окружении самых близких людей, без лишней пышности.

"Я бы хотела маленькую свадьбу с минимальным количеством гостей, где будут только самые близкие, и провести ее за городом", — сказала Семенович, добавив, что выездные регистрации, по ее мнению, являются устаревшей традицией.

Как пишет Starhit, Анна Семенович заявила, что намерена выйти замуж за предпринимателя Дениса Шреера из Германии. Певица уточнила, что его бракоразводный процесс почти закончен.



Ранее экс-солистка российской группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала новое фото с возлюбленным.

