Анна Семенович "вышла замуж" за Вована из "Реальных пацанов"
В роли жениха выступил известный актер из сериала "Реальные пацаны" и певец Владимир Селиванов, более известный как VAVAN.
Как выяснилось, "бракосочетание" Анны Семенович и Владимира Селиванова было частью сценария нового клипа. Артисты записали совместную песню "Третья попытка" на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой и для ее визуализации сняли клип под руководством режиссера Димы Литвиненко. Певица ряду СМИ заявила, что их реальные вторые половинки одобрили этот выбор.
Однако не все поклонники артистов оценили дуэт. В комментариях под роликом пользователи Сети разделились в своих оценках клипа:
– Что-то веселенькое намечается!
– Чемпионка безвкусицы.
– Аня супер и Вован огонь!
– Опять песни и мелодия для детского сада.
– Сейчас так наверное и женятся. Интернетный муж.
– Вован, побольше песен! Реально заряжает.
Полную версию клипа можно посмотреть ниже:
Летом 2024 года стало известно, что Анна Семенович встречается с женатым мужчиной. 21 июня она записала видеообращение с бойфрендом – бизнесменом Денисом Шреером из Германии, в котором объяснила, что он находится в бракоразводном процессе.
В конце сентября Семенович объявила о своей помолвке и поделилась планами на предстоящую свадьбу, которая состоится в 2025 году. Анна уточнила, что его бракоразводный процесс почти закончен.