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Культура и шоу-бизнес

Анна Семенович "вышла замуж" за Вована из "Реальных пацанов"

Анна Семенович наконец-то &quot;вышла замуж&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 20:46 Фото: Instagram/ann_semenovich
Российская эстрадная певица Анна Семенович удивила поклонников клипом, в котором она снялась в свадебном платье, сообщает Zakon.kz.

В роли жениха выступил известный актер из сериала "Реальные пацаны" и певец Владимир Селиванов, более известный как VAVAN.

Как выяснилось, "бракосочетание" Анны Семенович и Владимира Селиванова было частью сценария нового клипа. Артисты записали совместную песню "Третья попытка" на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой и для ее визуализации сняли клип под руководством режиссера Димы Литвиненко. Певица ряду СМИ заявила, что их реальные вторые половинки одобрили этот выбор.

Однако не все поклонники артистов оценили дуэт. В комментариях под роликом пользователи Сети разделились в своих оценках клипа:

– Что-то веселенькое намечается!

– Чемпионка безвкусицы.

– Аня супер и Вован огонь!

– Опять песни и мелодия для детского сада.

– Сейчас так наверное и женятся. Интернетный муж.

– Вован, побольше песен! Реально заряжает.


Полную версию клипа можно посмотреть ниже:

Летом 2024 года стало известно, что Анна Семенович встречается с женатым мужчиной. 21 июня она записала видеообращение с бойфрендом – бизнесменом Денисом Шреером из Германии, в котором объяснила, что он находится в бракоразводном процессе.

В конце сентября Семенович объявила о своей помолвке и поделилась планами на предстоящую свадьбу, которая состоится в 2025 году. Анна уточнила, что его бракоразводный процесс почти закончен.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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