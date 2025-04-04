Анна Семенович "вышла замуж" за Вована из "Реальных пацанов"

Российская эстрадная певица Анна Семенович удивила поклонников клипом, в котором она снялась в свадебном платье, сообщает Zakon.kz.

В роли жениха выступил известный актер из сериала "Реальные пацаны" и певец Владимир Селиванов, более известный как VAVAN.

Как выяснилось, "бракосочетание" Анны Семенович и Владимира Селиванова было частью сценария нового клипа. Артисты записали совместную песню "Третья попытка" на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой и для ее визуализации сняли клип под руководством режиссера Димы Литвиненко. Певица ряду СМИ заявила, что их реальные вторые половинки одобрили этот выбор.

Однако не все поклонники артистов оценили дуэт. В комментариях под роликом пользователи Сети разделились в своих оценках клипа:

– Что-то веселенькое намечается! – Чемпионка безвкусицы. – Аня супер и Вован огонь! – Опять песни и мелодия для детского сада. – Сейчас так наверное и женятся. Интернетный муж. – Вован, побольше песен! Реально заряжает.





Полную версию клипа можно посмотреть ниже:

Летом 2024 года стало известно, что Анна Семенович встречается с женатым мужчиной. 21 июня она записала видеообращение с бойфрендом – бизнесменом Денисом Шреером из Германии, в котором объяснила, что он находится в бракоразводном процессе.

В конце сентября Семенович объявила о своей помолвке и поделилась планами на предстоящую свадьбу, которая состоится в 2025 году. Анна уточнила, что его бракоразводный процесс почти закончен.

