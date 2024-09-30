Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
В августе в Санкт-Петербурге отгремела свадьба Архипа Глушко и Мелиссы Фокс (Анна Валынкина). После пышного торжества влюбленные отправились в романтическое путешествие отмечать медовый месяц. В качестве места для семейного отдыха молодожены выбрали Мальдивы.
Женившись на бывшей стриптизерше, сын Наташи Королевой решился на смену имиджа. Он попрощался не только с холостяцкой жизнью, но и с длинными волосами. После преображения молодой человек стал неузнаваем.
Фото: viqeo
Во время первого месяца супружества влюбленные наслаждаются жизнью. Они катаются на яхте, представляя себя героями "Титаника", купаются, загорают, пьют коктейли. Валынкина делится в своем блоге видео с тем, как проходит их путешествие.
Фото: viqeo
На одном из роликов Мелисса, вспоминая свой профессиональный опыт, танцует на камеру в розовом купальнике на фоне тропических пейзажей. На других кадрах пара угощается прохладительными напитками.
Фото: viqeo
Кажется, что у молодоженов и правда все хорошо, потому что их медовый месяц проходит в солнечном месте.
Ранее Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей.