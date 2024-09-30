Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах

Архип Глушко и Мелисса Фокс, только что отметившие свадьбу, наслаждаются романтическим медовым месяцем на Мальдивах. Молодожены катаются на яхте, купаются в океане и загорают под тропическим солнцем, сообщает Zakon.kz.

В августе в Санкт-Петербурге отгремела свадьба Архипа Глушко и Мелиссы Фокс (Анна Валынкина). После пышного торжества влюбленные отправились в романтическое путешествие отмечать медовый месяц. В качестве места для семейного отдыха молодожены выбрали Мальдивы.

Женившись на бывшей стриптизерше, сын Наташи Королевой решился на смену имиджа. Он попрощался не только с холостяцкой жизнью, но и с длинными волосами. После преображения молодой человек стал неузнаваем.

Фото: viqeo

Во время первого месяца супружества влюбленные наслаждаются жизнью. Они катаются на яхте, представляя себя героями "Титаника", купаются, загорают, пьют коктейли. Валынкина делится в своем блоге видео с тем, как проходит их путешествие.

Фото: viqeo

На одном из роликов Мелисса, вспоминая свой профессиональный опыт, танцует на камеру в розовом купальнике на фоне тропических пейзажей. На других кадрах пара угощается прохладительными напитками.

Фото: viqeo

Кажется, что у молодоженов и правда все хорошо, потому что их медовый месяц проходит в солнечном месте.

Ранее Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей.

