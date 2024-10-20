Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сын Наташи Королевой отправился в медовый месяц с мамой

Наталья Королева,, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 17:17 Фото: Instagram/melissa_foxs
Певица Наташа Королева рассказала, что ее сын и его супруга провели медовый месяц на Мальдивских островах. Артистка отметила, что молодожены пригласили в отпуск и ее, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка заявила во время телешоу, пишет news.ru.

"Я примазалась к молодоженам. И с подружкой решила психануть и поехала под шумок. Они пригласили с собой. Я решила не отказываться", – рассказала Королева.

По ее словам, путешествие оплачивала она. Журналисты предположили, что отдых на вилле с бассейном обошелся Королевой недешево.

Напомним, Архип Глушко женился на 23-летней бывшей стриптизерше Мелиссе Фокс 21 августа 2024 года. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге. Королева в своих социальных сетях опубликовала ролик, в котором рассказала о радостном событии в семье. Архип не случайно выбрал дату – 21 год назад в этот день поженились его родители.

Читайте также

Николь Кидман
Ссора с Сальмой Хайек может оставить Николь Кидман без работы
корона, короли, монархи
Джонни Депп имеет королевские корни, но не смог бы занять английский трон
Певец Прохор Шаляпин заступился за Настю Ивлееву после скандальной вечеринки
Певец Прохор Шаляпин заступился за Настю Ивлееву после скандальной вечеринки
Андрей Дюсупов
Россия Королева Наташа 2024 год Музыканты Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гангстер-певица из Казахстана добралась до Андрея Малахова
штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фельдшер, врач
Казахстанец лишился 80 тысяч тенге из-за звонка в скорую
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: