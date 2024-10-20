Сын Наташи Королевой отправился в медовый месяц с мамой

Певица Наташа Королева рассказала, что ее сын и его супруга провели медовый месяц на Мальдивских островах. Артистка отметила, что молодожены пригласили в отпуск и ее, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка заявила во время телешоу, пишет news.ru.

"Я примазалась к молодоженам. И с подружкой решила психануть и поехала под шумок. Они пригласили с собой. Я решила не отказываться", – рассказала Королева.

По ее словам, путешествие оплачивала она. Журналисты предположили, что отдых на вилле с бассейном обошелся Королевой недешево.

Напомним, Архип Глушко женился на 23-летней бывшей стриптизерше Мелиссе Фокс 21 августа 2024 года. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге. Королева в своих социальных сетях опубликовала ролик, в котором рассказала о радостном событии в семье. Архип не случайно выбрал дату – 21 год назад в этот день поженились его родители.