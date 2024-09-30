Анатолий Цой огорчил поклонников из Казахстана

Казахстанский и российский певец Анатолий Цой объявил о том, что не сможет в октябре приехать в РК с концертами, сообщает Zakon.kz.

Причиной послужили проблемы со здоровьем. Об этом артист рассказал в Instagram.

"Старая травма не дает покоя. Выяснилось после МРТ, что появилась еще и новая история – протрузия на позвоночнике. Старая грыжа что-то там пережимает, что отнимаются ноги. В общем, строго-настрого запретили чем-либо заниматься, временно на паузе и спорт, и все прочее. Совсем скоро придется перенести операцию", – поделился Цой.

В связи с этим запланированный тур в Казахстан не состоится, концерты переносятся на весну. Всем тем, кто купил билеты, деньги вернут.

"Мне необходимо восстановиться, поправить свое здоровье и потом снова в бой. Очень жаль сообщать вам такую новость, для меня это большой удар. Приношу свои извинения", – сказал певец.

Ранее Анатолий Цой рассказывал журналистам, что в 2020 году попал в серьезную автомобильную аварию, в результате которой получил переломы руки и ноги. А за полтора года до этого перенес операцию на позвоночник.

"У меня была травма, и после этой травмы образовались протрузии, переходящие в грыжу. Я перенес операцию на спину, потом операцию на нос, и до этого у меня была авария. Если вы помните, я очень долгое время ездил на инвалидной коляске. В общем, у меня каждый год по одной операции, и мне очень не нравится эта тенденция, поэтому хотелось бы ее прекратить – уже перестать делать эти операции и жить счастливо без всяких травм, без операций, медицинских вмешательств. Надеюсь, что так и будет", – рассказывал Цой Super.ru летом 2024 года.

29 сентября стало известно, что российский певец Егор Крид оказался в больнице: он повредил шею во время съемок в новом проекте.