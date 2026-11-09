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Культура и шоу-бизнес

Анатолий Цой экстренно госпитализирован в Китае

певец Анатолий Цой, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 17:57 Фото: Instagram/anatoliytsoy_official
Известный российский и казахстанский певец Анатолий Цой экстренно госпитализирован в Китае, сообщает Zakon.kz.

Проблемы со здоровьем у 37-летнего артиста начались еще в конце октября, когда был на гастролях в Турции. Тогда ему потребовалась помощь врачей частного госпиталя.

После лечения ему стало лучше, и Цой решил продолжить поездку. Но уже в Китае певцу снова стало плохо, пишет 5-tv.ru. Его экстренно госпитализировали. Медики выявили воспалительный процесс в брюшной полости, перитонит и внутреннюю гематому. Сейчас певец проходит лечение в одной из китайских клиник.

Сообщается, что сейчас артист чувствует себя хорошо и сохраняет позитивный настрой.

Родившийся в Казахстане Анатолий Цой получил широкую известность как участник группы MBAND, созданной в 2014 году по итогам музыкального проекта "Хочу к Меладзе". После распада коллектива в 2020 году исполнитель продолжил сольную карьеру под сценическим именем TSOY.

В июле 2026 года Анатолий Цой и его жена провели обряд церковного венчания, а затем закатили масштабную вечеринку в честь этого события с участием казахстанских знаменитостей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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