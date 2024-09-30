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ДиКаприо стоял на коленях: раскрыт секрет съемок культовой сцены "Титаника"

Как снимали сцену в океане из Титаника, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 16:18 Фото: кадр фильма "Титаник"
48-летняя английская актриса Кейт Уинслет рассказала, где и как снимали сцену из "Титаника", в которой показаны последние минуты жизни героя Леонардо ДиКаприо Джека, сообщает Zakon.kz.

В подкасте Джоша Горовица Happy Sad Confused звезда "Титаника" поделилась, что снималась эта трогательная сцена не в Атлантическом океане, а в искусственном бассейне, который был настолько мелким, что ДиКаприо стоял на коленях.

"Лео пришлось стоять на коленях на дне резервуара, а я могла в любой момент встать с этой двери и отлучиться, например, в туалет", – передает слова актрисы passion.ru.

Были трудности и при записи диалога. Из-за шума воды реплики актеров не было слышно, поэтому пришлось перезаписывать диалог во время производственного просмотра фильма.

"Это был бесконечный резервуар, поэтому там постоянно журчала вода, и мы ничего не слышали из-за шума. Последние 22 минуты этого фильма полностью приглушены", – резюмировала Кейт.

Она также отметила, что у нее определенно будут проблемы с режиссером фильма Джеймсом Кэмероном после таких откровений о съемках фильма.

Ранее исследователи отметили плачевное состояние затонувшего "Титаника".

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