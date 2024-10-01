Михаил Шуфутинский показал архивные фото с Вячеславом Добрыниным

Сегодня, 1 октября 2024 года, в Москве в возрасте 78 лет умер композитор, певец Вячеслав Добрынин. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал, что дружил с Добрыниным с 1975 года, сообщает Zakon.kz.

Шансонье оставил большой пост, сопроводив его большим количеством совместных фотографий.

"От нас ушел Вячеслав Добрынин, великий композитор, потрясающий человек, мой друг. Трудно сказать больше, чем чувствуешь, и даже то, что чувствуешь, невозможно сформулировать сразу. Мы были друзьями, начиная с 1975 года. Огромная часть жизни прошла вместе. Добрынин – великий композитор своего времени, я его могу поставить в один ряд с такими гениями, как Борис Мокроусов, Василий Соловьёв-Седой, Исаак Дунаевский". Михаил Шуфутинский

По его словам, столько, сколько сделал Добрынин для советской, российской песни своего периода, неоценимо и невозможно определить просто словами.

"Это бесценно! Мы будем всегда его помнить, слушать его песни, его голос и будем всегда его любить. Прощай, Слава! Мы всегда будем помнить тебя! Он ушел в мир иной в Международный день музыки, и, наверное, в этом есть какое-то предопределение свыше – его "бесконечная, вечная, мудрая музыка, от которой так хочется жить" останется на земле и, "словно крылья за спиной", будет звучать в разных мирах нашей Вселенной". Михаил Шуфутинский

Вячеслав Добрынин умер 1 октября на 79-м году жизни.

Добрынин известен и как исполнитель, и как композитор. Песни на его музыку исполняли многие артисты, например, Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Надежда Кадышева, ВИА "Веселые ребята", группа "Самоцветы" и другие.

Среди известных песен, которые исполнял сам Добрынин, "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки".