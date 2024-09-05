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76-летний Михаил Шуфутинский стал прадедом

76-летний Михаил Шуфутинский стал прадедом, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 12:00 Фото: Instagram/mikhail.shufutinsky
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский принимает поздравления. 76-летний именитый музыкант впервые стал прадедом, сообщает Zakon.kz.

У его внука Ноа, который так же, как и дедушка, занимается музыкой, родилась дочь.

Как отмечено в публикации "Светский хроник", Ной вырос в Америке, но последние годы проживает в Израиле.

Несколько дней ранее сообщалось, что в преддверии 3 сентября певец повысил цену на частные выступления.

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В райдер артиста входит бутылка 12-летнего односолодового виски и две бутылки многолетнего вина.

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