76-летний Михаил Шуфутинский стал прадедом
Фото: Instagram/mikhail.shufutinsky
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский принимает поздравления. 76-летний именитый музыкант впервые стал прадедом, сообщает Zakon.kz.
У его внука Ноа, который так же, как и дедушка, занимается музыкой, родилась дочь.
Как отмечено в публикации "Светский хроник", Ной вырос в Америке, но последние годы проживает в Израиле.
Несколько дней ранее сообщалось, что в преддверии 3 сентября певец повысил цену на частные выступления.
В райдер артиста входит бутылка 12-летнего односолодового виски и две бутылки многолетнего вина.
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