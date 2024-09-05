76-летний Михаил Шуфутинский стал прадедом

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский принимает поздравления. 76-летний именитый музыкант впервые стал прадедом, сообщает Zakon.kz.

У его внука Ноа, который так же, как и дедушка, занимается музыкой, родилась дочь.

Как отмечено в публикации "Светский хроник", Ной вырос в Америке, но последние годы проживает в Израиле.

Несколько дней ранее сообщалось, что в преддверии 3 сентября певец повысил цену на частные выступления.

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