Такого больше не будет: Лещенко опубликовал фото с молодым Добрыниным

2 октября народный артист России Лев Лещенко опубликовал фотографию с недавно скончавшимся композитором и певцом Вячеславом Добрыниным, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он поделился архивным снимком, где оба артиста еще молоды.

"Прощай, дорогой друг. Нам всем будет тебя не хватать. Такого больше не будет", – подписал пост Лещенко.

Ранее Михаил Шуфутинский показал архивные фото с Вячеславом Добрыниным.

Вячеслав Добрынин умер 1 октября на 79-м году жизни.

Добрынин известен и как исполнитель, и как композитор. Песни на его музыку исполняли многие артисты, например, Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Надежда Кадышева, ВИА "Веселые ребята", группа "Самоцветы" и другие.

Среди известных песен, которые исполнял сам Добрынин, "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки".