Такого больше не будет: Лещенко опубликовал фото с молодым Добрыниным
Фото: Instagram/levleschenko_official
2 октября народный артист России Лев Лещенко опубликовал фотографию с недавно скончавшимся композитором и певцом Вячеславом Добрыниным, сообщает Zakon.kz.
В Instagram он поделился архивным снимком, где оба артиста еще молоды.
"Прощай, дорогой друг. Нам всем будет тебя не хватать. Такого больше не будет", – подписал пост Лещенко.
Ранее Михаил Шуфутинский показал архивные фото с Вячеславом Добрыниным.
Вячеслав Добрынин умер 1 октября на 79-м году жизни.
Добрынин известен и как исполнитель, и как композитор. Песни на его музыку исполняли многие артисты, например, Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Надежда Кадышева, ВИА "Веселые ребята", группа "Самоцветы" и другие.
Среди известных песен, которые исполнял сам Добрынин, "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript