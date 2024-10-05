Российский критик Сергей Соседов высказался о покойном Вячеславе Добрынине

1 октября стало известно о смерти Вячеслава Добрынина. Друзья и коллеги артиста раскрывают неизвестные ранее детали его жизни. Сергей Соседов был знаком с Вячеславом Добрыниным около трех десятков лет, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "Россия 1", за время знакомства музыкальный критик Соседов взял у артиста не одно интервью. По мнению "акулы пера", таланту и успехам Добрынина многие завидовали.

"Часто был профессиональный снобизм по отношению к Славе. Какая-то ревность, зависть. Очень известные композиторы говорили: "Хиты там он пишет, подумаешь, я могу десятками такие писать хиты". Говорили, но не писали их", – вспомнил Соседов в рамках программы "Привет, Андрей!".

Телеведущий тепло отзывается о покойном музыканте, но отмечает, что в его успехе есть и доля простого везения.

"У него легкое композиторское перо, он легкий и в общении, и в написании песен. Ему повезло как-то, он во время попал, сейчас время не то", – отметил Соседов.

Сергей добавил, что не меньшее значение для популярности песни имеют и хорошие тексты. Но и с этим у Вячеслава Добрынина никогда не было проблем.

Ранее народный артист России Лев Лещенко опубликовал фотографию с недавно скончавшимся композитором и певцом Вячеславом Добрыниным.

В Instagram он поделился архивным снимком, где оба артиста еще молоды. Михаил Шуфутинский тоже показал архивные фото с Вячеславом Добрыниным. Артист умер 1 октября на 79-м году жизни.