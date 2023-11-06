Школьников в Алматы начали знакомить с творчеством великих классиков в новом формате
Вечер прошел в виде монооперы, монореквиема и собрал около 300 школьников. Они познакомились с творчеством выдающегося исполнителя, прекрасного интерпретатора вокальной лирики, имя которого широко известно не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.
Фото: пресс-служба Алматы
Фото: пресс-служба Алматы
Певец Шахимардан Абилов занимает в музыкальной культуре нашей республики особое место. Вершиной его творчества стало исполнение камерно-вокальных сочинений на стихи Абая. Свое выступление перед детьми Шахимардан Абилов начал с песни великого Абая "Тихой ночью при луне". Зрители насладились мастерским исполнением артиста лучших партий мировой камерно-вокальной классики. Особенно умело Шахимардану Абилову удалось передать зрителю мысли и философские взгляды Абая. Таким образом в Алматы стартовал новый формат творческих вечеров для повышения культуры и просвещения молодого поколения.
Он не только исполнил перед собравшимися актуальные по сей день стихи поэта и смог разъяснить их подтекст. Зарядившись необыкновенной атмосферой, зрители начали петь песни Абая вместе с исполнителем. Всего на литературном вечере прозвучали 12 песен Абая Кунанбаева. В завершение концерта артисту был вручен букет от имени акима города Алматы.
"Благодаря выступлению Шахимардана Абилова мы вспомнили песни, произведения Абая Кунанбаева, узнали о нем еще больше, как о личности. Нам открылись чувства, душевные волнения поэта. У нас возрос интерес к оперному искусству".Ученица 10 класса школы №180 Саида Халитова
В качестве специальных гостей, в мероприятии приняли участие известная поэтесса Марфуга Айтхожина, известный педагог, Герой Труда Казахстана Аягуль Миразова, а также учителя-ветераны и общественные деятели.
"Сегодняшний вечер – наше первое мероприятие в Центре инновационного творчества школьников. Этот литературный вечер, проводимый для подростков с целью популяризации стихов Абая, донесения до них смысла произведений великого поэта, имеет большое значение. Уверен, что мы будем часто организовывать такие теплые встречи с известными деятелями, тем самым укрепляя связь между поколениями".Куратор центра инновационного творчества школьников Алатауского района г. Алматы Манас Тайкенов