Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно

Российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян, сыгравший одну из главных ролей в знаменитом сериале "Гардемарины, вперед!", попал в неприятную ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

"Дмитрий Харатьян обратился с иском в Хорошевский районный суд города Москвы. Из искового заявления следует, что Дмитрий приобрел автомобиль у ООО "НЕО Карс Бел", но впоследствии узнал из СМИ, что этот дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов продавал клиентам машины, находящиеся в залоге", – говорится в сообщении, опубликованном 4 октября 2024 года.

64-летний народный артист РФ проверил приобретенное транспортное средство в реестре залогового имущества и обнаружил, что его автомобиль является "предметом залога в пользу ООО "Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко".

"Считая свои права нарушенными, истец просит суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля. Судебное заседание по данному спору назначено на 29 октября 2024 года", – следует из сообщения суда.

Ранее стало известно, что суд наказал Филиппа Киркорова за то, что он назвал Любовь Успенскую "попрошайкой".