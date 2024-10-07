Ерке Есмахан рассказала о необычном прозвище от супруга

39-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, получившая огромную популярность после исполнения композиции "Қайда?", разоткровенничалась с подписчиками и рассказала о причудливом прозвище, которое дал ей ее супруг Раймбек Бактыгереев (RaiM), сообщает Zakon.kz.

6 октября 2024 года актриса опубликовала на личной странице в Instagram кадры совместной фотосессии с мужем.

В подписи к посту Есмахан порассуждала про любовь и семью. По ее словам, чтобы супруг был счастлив, достаточно слышать простое, но такое важное слово "Жаным".

"RaiM ласково называет меня Кики", – добавила она в заключении.

Комментаторы пожелали безграничного счастья паре, отметив их изящество.

В декабре 2022 года Есмахан отправилась в Париж, где позднее была замечена вместе с певцом RaiM. В январе 2023 года пара заключила брак по мусульманскому обычаю, подтвердив это в своих социальных сетях.

А уже в ноябре исполнители сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына.