Ерке Есмахан рассказала о необычном прозвище от супруга
6 октября 2024 года актриса опубликовала на личной странице в Instagram кадры совместной фотосессии с мужем.
В подписи к посту Есмахан порассуждала про любовь и семью. По ее словам, чтобы супруг был счастлив, достаточно слышать простое, но такое важное слово "Жаным".
"RaiM ласково называет меня Кики", – добавила она в заключении.
Комментаторы пожелали безграничного счастья паре, отметив их изящество.
В декабре 2022 года Есмахан отправилась в Париж, где позднее была замечена вместе с певцом RaiM. В январе 2023 года пара заключила брак по мусульманскому обычаю, подтвердив это в своих социальных сетях.
А уже в ноябре исполнители сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына.
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