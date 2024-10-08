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"Имейте совесть": Баян Алагузова обратилась к "Ирине Кайратовне"

&quot;Имейте совесть&quot;: Баян Алагузова обратилась к &quot;Ирине Кайратовне&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 12:39 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова сегодня, 8 октября 2024 года, посвятила в своем Instagram пост-обращение известной музыкальной группе "Ирина Кайратовна", сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала фото с одним из участников группы и написала: "Это я так прошу "Ирину Кайратовну" спеть с нами (группой КешYOU. – Прим. ред.) фит!"

"Один раз уже отказали, но я не отчаиваюсь, работать с талантливыми всегда непросто, договориться еще сложнее… "Ирина Кайратовна", имейте совесть, прошу! Снуп Догг год думал, а потом ему очень даже понравилось. Мы ведь живучие, все герлз-бенды пережили – упрямые, красивые, талантливые, и всегда на волне! Позвоню денька через три. Группа КешYOU, налетели как саранча, ча, ча, ча, ча, ча!" – заключила 50-летняя Баян Алагузова.

Некоторые комментаторы пошутили, припомнив, как ранее несколько участниц закрутили романы с женатыми. Другие же отметили, что ждали большего от фита со Снуп Доггом. Третьи предложили свои варианты певцов, с кем группа Алагузовой может записать фит:

  • "Главное – чтобы ваши девушки потом не замутили с ними".
  • "Честно, со Снуп Доггом мы большего ожидали. Но, к сожалению, не очень".
  • "Баян, без обид, вам надо поменять стиль группы, такие дурацкие песни, как будто поют дети из садика".
  • "Не, там точно ничего не выйдет. Вайб другой. Делайте с певцами: Мирас Жугунусов, Райм, Турар, Садраддин, Калифарния. Вот с ними можно".

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26 июля 2024 года Баян Алагузова опубликовала ссылку на клип группы КешYOU с участием Снуп Догга. Новую работу с мировой звездой казахстанцы не оценили.

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