"Имейте совесть": Баян Алагузова обратилась к "Ирине Кайратовне"

Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова сегодня, 8 октября 2024 года, посвятила в своем Instagram пост-обращение известной музыкальной группе "Ирина Кайратовна", сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала фото с одним из участников группы и написала: "Это я так прошу "Ирину Кайратовну" спеть с нами (группой КешYOU. – Прим. ред.) фит!"

"Один раз уже отказали, но я не отчаиваюсь, работать с талантливыми всегда непросто, договориться еще сложнее… "Ирина Кайратовна", имейте совесть, прошу! Снуп Догг год думал, а потом ему очень даже понравилось. Мы ведь живучие, все герлз-бенды пережили – упрямые, красивые, талантливые, и всегда на волне! Позвоню денька через три. Группа КешYOU, налетели как саранча, ча, ча, ча, ча, ча!" – заключила 50-летняя Баян Алагузова.

Некоторые комментаторы пошутили, припомнив, как ранее несколько участниц закрутили романы с женатыми. Другие же отметили, что ждали большего от фита со Снуп Доггом. Третьи предложили свои варианты певцов, с кем группа Алагузовой может записать фит:

"Главное – чтобы ваши девушки потом не замутили с ними".

"Честно, со Снуп Доггом мы большего ожидали. Но, к сожалению, не очень".

"Баян, без обид, вам надо поменять стиль группы, такие дурацкие песни, как будто поют дети из садика".

"Не, там точно ничего не выйдет. Вайб другой. Делайте с певцами: Мирас Жугунусов, Райм, Турар, Садраддин, Калифарния. Вот с ними можно".

Материал по теме Поклонники заподозрили в пластике лица 29-летнюю экс-солистку КешYOU

26 июля 2024 года Баян Алагузова опубликовала ссылку на клип группы КешYOU с участием Снуп Догга. Новую работу с мировой звездой казахстанцы не оценили.