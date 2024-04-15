Баян Алагузова нежно обратилась к супругу

Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова нежно поздравила своего супруга Турсена Алагузова с казахстанским Днем влюбленных, сообщает Zakon.kz.

Пост с поздравлениями она опубликовала 15 апреля на своей странице в Instagram.

"Мы уже давно вместе, и все эти годы я влюблена в тебя, я благодарю Всевышнего за тебя, за твою любовь, за каждый день с тобой! Ты лучший из мужчин! С днем влюбленных", – написала Баян Алагузова.

Свой пост продюсер сопроводила серией совместных фотографий.

Подписчикам казахстанской звезды понравилась новая публикация и они оставили одобрительные комментарии:

Вы очень красивая пара! Гармоничная.

Великолепная пара! Пусть счастье будет бесконечным!

Желаю себе такого же счастья и прекрасного мужа как ваш. Счастья вам.

Как многодетная мама хочу, чтобы дочки были такими как вы.

15 апреля уже много лет влюбленные Казахстана празднуют свой праздник "Ұлттық ғашықтар күніне орай". А появился он в 2011 году как альтернатива 14 февраля – Дню святого Валентина. Подобнее об этом можно прочитать тут.