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Баян Алагузова нежно обратилась к супругу

Баян Алагузова нежно обратилась к супругу , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 01:52 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова нежно поздравила своего супруга Турсена Алагузова с казахстанским Днем влюбленных, сообщает Zakon.kz.

Пост с поздравлениями она опубликовала 15 апреля на своей странице в Instagram.

"Мы уже давно вместе, и все эти годы я влюблена в тебя, я благодарю Всевышнего за тебя, за твою любовь, за каждый день с тобой! Ты лучший из мужчин! С днем влюбленных", – написала Баян Алагузова.

Свой пост продюсер сопроводила серией совместных фотографий. 

Подписчикам казахстанской звезды понравилась новая публикация и они оставили одобрительные комментарии: 

  • Вы очень красивая пара! Гармоничная.
  • Великолепная пара! Пусть счастье будет бесконечным!
  • Желаю себе такого же счастья и прекрасного мужа как ваш. Счастья вам.
  • Как многодетная мама хочу, чтобы дочки были такими как вы.

15 апреля уже много лет влюбленные Казахстана празднуют свой праздник "Ұлттық ғашықтар күніне орай". А появился он в 2011 году как альтернатива 14 февраля – Дню святого Валентина. Подобнее об этом можно прочитать тут

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