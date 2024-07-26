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Баян Алагузова поразила фанатов под хит "Ирины Кайратовны"

Баян Алагузова поразила фанатов под хит Ирины Кайратовны, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 12:27 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова сняла видео с актрисой Айгуль Иманбаевой под хит "Айдахар" группы "Ирина Кайратовна" и поразила своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в Instagram 25 июля 2024 года, Баян предстала в ярко красном платье, а Айгуль – в черном пиджаке и длинной юбке.

Под публикацией актрис завалили комплиментами, а также отметили их удивительное сходство:

  • "Обожаю обеих".
  • "Айгуля и Баяна – классные люди".
  • "Баян ханым – особенная, легенда, люблю ее".
  • "Как похожи, как сестры, думала две Баяня идут".
  • "Вам очень идет образ. Красный цвет просто супер... Красивая женщина".
  • "Какая шикарная Баян. В ее возрасте в платье лямке ходить – это рекорд".

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Ранее Баян Алагузова опубликовала снимки в окружении семьи и поразмышляла о счастье.

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