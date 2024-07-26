Баян Алагузова поразила фанатов под хит "Ирины Кайратовны"
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова сняла видео с актрисой Айгуль Иманбаевой под хит "Айдахар" группы "Ирина Кайратовна" и поразила своих поклонников, сообщает Zakon.kz.
На кадрах, опубликованных в Instagram 25 июля 2024 года, Баян предстала в ярко красном платье, а Айгуль – в черном пиджаке и длинной юбке.
Под публикацией актрис завалили комплиментами, а также отметили их удивительное сходство:
- "Обожаю обеих".
- "Айгуля и Баяна – классные люди".
- "Баян ханым – особенная, легенда, люблю ее".
- "Как похожи, как сестры, думала две Баяня идут".
- "Вам очень идет образ. Красный цвет просто супер... Красивая женщина".
- "Какая шикарная Баян. В ее возрасте в платье лямке ходить – это рекорд".
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