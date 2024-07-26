Баян Алагузова поразила фанатов под хит "Ирины Кайратовны"

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова сняла видео с актрисой Айгуль Иманбаевой под хит "Айдахар" группы "Ирина Кайратовна" и поразила своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в Instagram 25 июля 2024 года, Баян предстала в ярко красном платье, а Айгуль – в черном пиджаке и длинной юбке.

Под публикацией актрис завалили комплиментами, а также отметили их удивительное сходство:

"Обожаю обеих".

"Айгуля и Баяна – классные люди".

"Баян ханым – особенная, легенда, люблю ее".

"Как похожи, как сестры, думала две Баяня идут".

"Вам очень идет образ. Красный цвет просто супер... Красивая женщина".

"Какая шикарная Баян. В ее возрасте в платье лямке ходить – это рекорд".

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Ранее Баян Алагузова опубликовала снимки в окружении семьи и поразмышляла о счастье.