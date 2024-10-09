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Ольга Бузова уехала из России

Реалити-шоу, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 06:40 Фото: Instagram/buzova86
8 октября телеведущая призналась, что покидает Россию, сообщает Zakon.kz.

Певица, она же ведущая, поделилась с поклонниками в Instagram о перемещении в другую страну. Затем самолет с Бузовой на борту финишировал в Китае.

Как оказалось, там у Бузовой запланированы съемки нового сезона реалити-шоу для ТНТ. По признанию телеведущей, сейчас она привыкает к новому времени и климату.

Ее партнер по съемкам Михаил Галустян также находится в Китае.

Кумир Бузовой – Пэрис Хилтон – опубликовала архивные фото с сестрой.

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