Ольга Бузова уехала из России

8 октября телеведущая призналась, что покидает Россию, сообщает Zakon.kz.

Певица, она же ведущая, поделилась с поклонниками в Instagram о перемещении в другую страну. Затем самолет с Бузовой на борту финишировал в Китае.

Как оказалось, там у Бузовой запланированы съемки нового сезона реалити-шоу для ТНТ. По признанию телеведущей, сейчас она привыкает к новому времени и климату.

Ее партнер по съемкам Михаил Галустян также находится в Китае.

Кумир Бузовой – Пэрис Хилтон – опубликовала архивные фото с сестрой.