Ольга Бузова уехала из России
Фото: Instagram/buzova86
8 октября телеведущая призналась, что покидает Россию, сообщает Zakon.kz.
Певица, она же ведущая, поделилась с поклонниками в Instagram о перемещении в другую страну. Затем самолет с Бузовой на борту финишировал в Китае.
Как оказалось, там у Бузовой запланированы съемки нового сезона реалити-шоу для ТНТ. По признанию телеведущей, сейчас она привыкает к новому времени и климату.
Ее партнер по съемкам Михаил Галустян также находится в Китае.
Кумир Бузовой – Пэрис Хилтон – опубликовала архивные фото с сестрой.
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