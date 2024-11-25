Кайрат Нуртас с детьми посетил матч "Барыса"

Семейные видео казахстанского певца Кайрата Нуртаса всегда радуют армию его подписчиков. На этот раз исполнитель хита Seni Suiem разместил новый ролик с детьми, сообщает Zakon.kz.

Судя по размещенным кадрам на странице в Instagram, звездное семейство посетило хоккейный матч с командой "Барыс".

К подписи к посту за 24 ноября 2024 года значится небольшая надпись: "Спасибо, "Барыс".

Примечательно, что комментаторы рассыпались в комплиментах и словами восхищения.

Как же я восхищаюсь вами. Искренне желаю вам счастья и только вместе навсегда. Это бесценный дар в жизни – дети.

Давно ты нас не радовал семейным видео. Ты с ними как пацан радовался, а как горели твои глаза, просто сердце радуется. Пойми, остановись, нет слаще их ничего и никого на свете. Мира в семье, цени и береги их.

Дети счастливы! Счастлив их отец!

Вы очень любите своих детей! Очень доброе сердце у тебя! Пусть ваши мечты сбываются!

Ты вернулся к детям, в семью. Вот это по-мужски. Жму руку я тебе, Кайрат.

Сколько радости у всех, дети счастливы с папой рядом. А его радости нет предела.

Сделай правильно выбор, жизнь одна. Какие у тебя взрослые, красивые, воспитанные дети. Это ведь твои кровинушки.

Как оказалось, семья не просто так посетила ледовую арену. Нуртас был приглашенным гостем, исполнив свои композиции.

Что касается самой игры, "Барыс" из Астаны 24 ноября потерпел поражение в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", уступив в овертайме со счетом 2:3.

20 и 21 ноября 2024 года в Алматы состоялось долгожданное событие для мира моды – Kazakhstan Fashion Week. Супруга Кайрата Нуртаса стала одной из приглашенных моделей. Жулдыз Абдукаримова прошлась по подиуму и получила шквал комплиментов.