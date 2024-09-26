Мама Кайрата Нуртаса едва не попалась на удочку мошенников

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова записала видеообращение и попросила быть всех предельно осторожными. Также мама популярного артиста Кайрата Нуртаса рассказала историю, как едва не стала жертвой аферистов, сообщает Zakon.kz.

По словам знаменитости, когда она ждала курьера, ей позвонили и заявили о доставке посылки. Так как Айдарбекова находилась не дома, то попросила поменять адрес. Злоумышленники согласились и направили код.

После этого телефон Айдарбековой стали обрывать с разных номеров, звонили и на видео.

"Когда получила сообщение, то увидела "Кредит" и испугалась", – продолжила рассказ Айдарбекова.

Она также уточнила, что много раз слышала о выдумках мошенников, но с таким не сталкивалась.

Ранее Zakon.kz рассказывал, что в Казнете не перестают всплывать сообщения с заверениями о выплатах жителям страны. На этот раз казахстанцам, пострадавшим от лжеброкеров, неизвестные обещают вернуть деньги. Почему этим сообщения нельзя верить, читайте по этой ссылке.