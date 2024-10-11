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Баян Алагузова выиграла в суде еще одно "дело чести"

Баян Алагузова выиграла в суде еще одно дело, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 16:35 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова выиграла еще одно дело против Даны Орманбаевой по факту оскорбления, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в районном суде №2 Медеуского района в закрытом режиме.

"Судом установлено, что 3 и 6 апреля 2024 года журналист-блогер О., имеющая обширную аудиторию подписчиков, опубликовала на своем аккаунте в социальной сети Instagram ряд публикаций оскорбительного характера в неприличной форме в адрес продюсера А.", – сказано в сообщении суда Алматы от 11 октября 2024 года.

После этого Алагузова обратилась в суд с жалобой в порядке частного обвинения.

"Вина подсудимой в совершении инкриминируемых деяний доказана собранными по делу доказательствами, как показаниями потерпевшей, так и заключением экспертов. Смягчающим обстоятельством у О. признано наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств нет", – отметили в суде.

С учетом изложенного подсудимая признана виновной и приговорена к штрафу в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Суд также взыскал с Орманбаевой в пользу потерпевшей 500 тыс. тенге в счет возмещения морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Баян Алагузова выиграла еще одно дело у Даны Орманбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 16:35

Фото: Instagram/bayanmaxatkyxy

Отметим, что в сентябре 2024 года Баян Алагузова выиграла дело против Даны Орманбаевой о защите чести и достоинства. Суд установил, что журналист распространила в Instagram и Telegram сведения, не соответствующие действительности.

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