Баян Алагузова выиграла дело о защите чести и достоинства

Бостандыкский районный суд Алматы 23 сентября частично удовлетворил иск казахстанского продюсера Баян Алагузовой к журналисту Дане Орманбаевой, обвинившей последнюю в распространении недостоверной информации, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, Баян Алагузова подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации после публикации в соцсетях сведений, которые она сочла порочащими.

Суд установил, что журналист распространила в Instagram и Telegram сведения, не соответствующие действительности. Филолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что эти сведения порочат честь и достоинство истца.

Несмотря на доводы журналиста о том, что ее публикации представляли собой оценочные суждения, суд обязал ее опровергнуть ложные сведения и постановил выплатить блогеру 500 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда. Истец изначально требовала 2 млн тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

Эту информацию подтвердили адвокаты Олег и Анна Черновы.

"Ура. Победа! Бостандыкский суд вынес решение по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации в пользу Баян Алагузовой. Суд признал распространенную Даной Орманбаевой информацию порочащей и не соответствующей действительности и обязал ее опровергнуть в своих социальных сетях", – написали адвокаты на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства. Об этом стало известно 7 июня из публикации адвокатов Олега и Анны Черновых. Позже они раскрыли имя человека, с которым судится продюсер Баян Алагузова.

О том, что в отношении известной казахстанки Даны Орманбаевой завели уголовное дело из-за угроз и оскорблений, стало известно 17 апреля 2024 года. Тогда в Департаменте полиции Алматы сообщили, что дело завели по заявлению жительницы южной столицы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни.

Дана Орманбаева – казахстанский продюсер, телеведущая, общественный деятель, журналист и писатель. Она автор таких книг, как "Мы не ругаем детей", "Методы построения доверия в современной организации".

