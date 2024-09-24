Баян Алагузова и Дана Орманбаева высказались о решении суда

Казахстанский продюсер Баян Алагузова и журналистка Дана Орманбаева, которые судились друг с другом, высказались о решении, которое накануне вынес алматинский суд, сообщает Zakon.kz.

23 сентября 2024 года стало известно, что Баян Алагузова выиграла дело о защите чести и достоинства.

Об этом в этот же день продюсер высказалась в своем Instagram-Stories, где написала:

"Семь раз отмерь, один раз отрежь!!!"

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

В свою очередь журналистка не считает себя проигравшей. По ее словам, есть и другие инстанции, куда она, судя по всему, собирается обратиться.

"Что значит выиграла? Процесс продолжается. Есть городская инстанция, есть Верховный суд", – написала Дана Орманбаева в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/danapartner_

О том, что в отношении Даны Орманбаевой завели уголовное дело из-за угроз и оскорблений, стало известно 17 апреля 2024 года. Тогда в Департаменте полиции Алматы сообщили, что дело завели по заявлению жительницы южной столицы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни.

7 июня стало известно, что Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства. Об этом рассказали семья адвокатов Олег и Анна Черновых. Позже они уточнили, что продюсер судится с журналисткой Даной Орманбаевой.