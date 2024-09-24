Баян Алагузова и Дана Орманбаева высказались о решении суда
23 сентября 2024 года стало известно, что Баян Алагузова выиграла дело о защите чести и достоинства.
Об этом в этот же день продюсер высказалась в своем Instagram-Stories, где написала:
"Семь раз отмерь, один раз отрежь!!!"
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В свою очередь журналистка не считает себя проигравшей. По ее словам, есть и другие инстанции, куда она, судя по всему, собирается обратиться.
"Что значит выиграла? Процесс продолжается. Есть городская инстанция, есть Верховный суд", – написала Дана Орманбаева в Instagram-Stories.
Фото: Instagram/danapartner_
О том, что в отношении Даны Орманбаевой завели уголовное дело из-за угроз и оскорблений, стало известно 17 апреля 2024 года. Тогда в Департаменте полиции Алматы сообщили, что дело завели по заявлению жительницы южной столицы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни.
7 июня стало известно, что Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства. Об этом рассказали семья адвокатов Олег и Анна Черновых. Позже они уточнили, что продюсер судится с журналисткой Даной Орманбаевой.