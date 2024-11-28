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Баян Алагузова пригрозила журналистке, с которой судилась

Баян Алагузова пригрозила журналистке, с которой судилась, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 09:58 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова накануне, 27 ноября 2024 года, обратилась к журналистке Дане Орманбаевой, с которой судилась, сообщает Zakon.kz.

50-летняя многодетная мама при помощи Instagram-Stories пригрозила журналистке.

"Не будет исполнения постановления, получишь уведомление за неисполнение, поняла? Плюсом за каждое оскорбление – новые судебные тяжбы", – написала Баян Алагузова, обращаясь к Дане Орманбаевой.

Баян Алагузова пригрозила журналистке, с которой судилась, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 09:58

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Журналистка, которая активно ведет соцсети, пока никак не отреагировала на слова продюсера.

В свою очередь юрист Анна Чернова напомнила, что 11 октября судом Медеуского района №2 был вынесен приговор по частному обвинению Баян Алагузовой в отношении Даны Орманбаевой.

"Суд признал Орманбаеву виновной в оскорблении. И вот сегодня (27 ноября. – Прим. ред.) алматинским городским судом была рассмотрена апелляция осужденной и приговор оставлен в силe. Вновь победа Баян и нашей команды, которая представляет ее интересы. Это тот случай, когда имеет место быть верховенство права и закона, по моему мнению. Все должны знать и понимать, что в нашей стране оскорбления влекут за собой уголовное наказание и каждый имеет право защитить свои интересы в суде", – отметила она.

23 сентября 2024 года Баян Алагузова выиграла дело о защите чести и достоинства. Бостандыкский районный суд Алматы частично удовлетворил иск казахстанского продюсера к журналистке Дане Орманбаевой, обвинившей последнюю в распространении недостоверной информации.

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О том, что в отношении Даны Орманбаевой завели уголовное дело из-за угроз и оскорблений, стало известно 17 апреля 2024 года. Тогда в Департаменте полиции Алматы сообщили, что дело завели по заявлению жительницы южной столицы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни.

7 июня стало известно, что Баян Алагузова решила пойти в суд за защитой чести и достоинства. Об этом рассказала семья адвокатов Олег и Анна Черновых. Позже они уточнили, что продюсер судится с журналисткой Даной Орманбаевой.

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