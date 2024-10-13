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Дочь Эминема раскрыла пол будущего ребенка

Беременность, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 08:28 Фото: Instagram/hailiejade
28-летняя Хейли Джейд Мазерс узнала пол малыша, сообщает Zakon.kz.

Дочь известного рэпера и ее муж, Эван МакКлинток 12 октября в эфире своего подкаста Just A Little Shady устроили своеобразную гендер-вечеринку. Хейли и Эван вместе лопнули шарик золотого цвета, внутри которого оказалось голубое конфетти.

"Это мальчик!" – восхищенно воскликнули влюбленные.

Будущий отец семейства заявил, что ребенок будет ездить с ним на охоту и играть в гольф.

"Хорошо, играть в дартс он будет со мной", – ответила дочь музыканта.

В мае 51-летний американский рэпер Эминем выдал свою обожаемую дочь Хейли замуж, а на днях поделился, что впервые станет дедушкой.

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