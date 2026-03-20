Анна Курникова раскрыла пол и имя четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса
44-летняя теннисистка и фотомодель Анна Курникова развеяла интригу и раскрыла пол и имя недавно рожденного малыша, сообщает Zakon.kz.
Она опубликовала в Instagram то же фото с детьми, что и ее муж, певец Энрике Иглесиас, а в подписи перечислила имена детей:
"Lucy+Nicolas+Mary+Romeo".
Таким образом, становится понятно, что четвертым в семье родился мальчик, которого назвали Ромео.
Подписчики Анны оценили имя:
- Какое красивое имя, Ромео!
- Прекрасное имя для прекрасного малыша.
- Ромео Иглесиас.
- Ромео – красивое имя для твоего сына, я рада, что ты дала нам возможность познакомиться с ним.
44-летняя теннисистка и фотомодель Анна Курникова и 50-летний Энрике Иглесиас вместе с 2001 года. У пары четверо детей – двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). А в декабре 2025 года Анна сообщила о рождении четвертого ребенка.
