Культура и шоу-бизнес

Анна Курникова раскрыла пол и имя четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса

дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 11:35 Фото: Instagram/annakournikova
44-летняя теннисистка и фотомодель Анна Курникова развеяла интригу и раскрыла пол и имя недавно рожденного малыша, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала в Instagram то же фото с детьми, что и ее муж, певец Энрике Иглесиас, а в подписи перечислила имена детей:

"Lucy+Nicolas+Mary+Romeo".

Таким образом, становится понятно, что четвертым в семье родился мальчик, которого назвали Ромео.

Подписчики Анны оценили имя:

  • Какое красивое имя, Ромео!
  • Прекрасное имя для прекрасного малыша.
  • Ромео Иглесиас.
  • Ромео – красивое имя для твоего сына, я рада, что ты дала нам возможность познакомиться с ним.

44-летняя теннисистка и фотомодель Анна Курникова и 50-летний Энрике Иглесиас вместе с 2001 года. У пары четверо детей – двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). А в декабре 2025 года Анна сообщила о рождении четвертого ребенка.

Ранее стало известно, что Энрике Иглесиас приедет в Казахстан с концертами.

