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Лера Кудрявцева решила разобраться c Ириной Болгар

Конфликт, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 06:44 Фото: Instagram/leratv
Известная телеведущая устроила нападки на экс-возлюбленную Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

В отличие от Болгар, которая активно транслирует свою "правду" в приложении Instagram, Кудрявцева для выяснения отношений выбрала Telegram. По мнению телеведущей, Ирина "с дуба рухнула", вымогая у отца своих детей миллиарды.

Также телеведущая заявила, что Ирине очень бы подошла фамилия Дурова.

Началом непрошенных разборок со стороны Кудрявцевой послужило то, что Болгар потребовала у экс-возлюбленного 124 млн швейцарских франков в качестве алиментов. Это примерно 13,8 млрд рублей.

Конфликт, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 06:44

Фото: Instagram/missbolgar

Днями ранее 43-летняя Ирина Болгар опубликовала ряд совместных с Павлом Дуровым фотографий и потребовала платить алименты.

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