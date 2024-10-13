Лера Кудрявцева решила разобраться c Ириной Болгар

Известная телеведущая устроила нападки на экс-возлюбленную Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

В отличие от Болгар, которая активно транслирует свою "правду" в приложении Instagram, Кудрявцева для выяснения отношений выбрала Telegram. По мнению телеведущей, Ирина "с дуба рухнула", вымогая у отца своих детей миллиарды.

Также телеведущая заявила, что Ирине очень бы подошла фамилия Дурова.

Началом непрошенных разборок со стороны Кудрявцевой послужило то, что Болгар потребовала у экс-возлюбленного 124 млн швейцарских франков в качестве алиментов. Это примерно 13,8 млрд рублей.

Фото: Instagram/missbolgar

Днями ранее 43-летняя Ирина Болгар опубликовала ряд совместных с Павлом Дуровым фотографий и потребовала платить алименты.