Культура и шоу-бизнес

Лариса Гузеева публично обиделась на Леру Кудрявцеву за выступление на шоу

Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 07:21 Фото: Instagram/_larisa_guzeeva_
Российская телеведущая Лариса Гузеева обвинила свою коллегу Леру Кудрявцеву в непорядочности из-за скандала с виллами на Бали, сообщает Zakon.kz.

У Леры Кудрявцевой и Ларисы Гузеевой намечается серьезный конфликт. Еще недавно телеведущие вместе фотографировались в отпуске, но теперь от прежней дружбы мало что осталось.

Ларису Гузееву возмутил выпуск ток-шоу "Звезды сошлись", посвященный ее участию в мошеннической схеме с продажей вилл на Бали. По этому поводу звезда шоу "Давай поженимся" публично обратилась к Кудрявцевой в своем блоге.

"Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоем ментальном здоровье. Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила, что все это – издержки популярности", – высказалась Гузеева.

Бывшая подруга Кудрявцевой незамедлительно продолжила:

"Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира и запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сергею Домогацкому – не чужой человек", – добавила Лариса в Instagram.

Она иронично попросила Леру пригласить ее на эфир о порядочности.

Ранее Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу, пожертвовавшую ей почку.

Аксинья Титова
