Резко похудевшая жена Александра Цекало из Казахстана показала новый образ
На днях Эрвин разместила свежую фотографию, где она облачена в черное платье. В подписи к публикации избранница Цекало уточнила, как проведет 31 октября 2024 года.
"На Хэллоуин я буду психически стабильной. Никто не узнает, что это я", – подчеркнула Эрвин.
Впрочем, комментаторы больше внимания уделили ее внешнему виду. Если одни впечатлены и одаривают комплиментами, то другие переживают и осуждают за столь экстремальную худобу.
Фото: Instagram/darina.ervin
- Раньше была намного красивей, не мешало бы поправиться.
- Такая шикарная.
- Фарфоровая статуэточка.
- Страшно.
- Даже не смешно.
- Выглядишь прекрасно, – дифирамбы вперемешку с негативными отзывами оставляют пользователи Сети.
Не так давно Эрвин высказывала свое мнение о материнстве. Она и 63-летний Цекало в начале 2019 года зарегистрировали брак в Беверли-Хиллз. С тех пор комментаторы зачастую адресуют ей неэтичные вопросы про детей. Эрвин считает такое поведение достаточно странным.