Резко похудевшая жена Александра Цекало из Казахстана показала новый образ

33-летняя художница из Казахстана Дарина Эрвин недавно преобразилась. Четвертая супруга российского продюсера Александра Цекало внезапно похудела. Только, по мнению, комментаторов, сброшенные килограммы стоит вернуть, сообщает Zakon.kz.

На днях Эрвин разместила свежую фотографию, где она облачена в черное платье. В подписи к публикации избранница Цекало уточнила, как проведет 31 октября 2024 года.

"На Хэллоуин я буду психически стабильной. Никто не узнает, что это я", – подчеркнула Эрвин.

Впрочем, комментаторы больше внимания уделили ее внешнему виду. Если одни впечатлены и одаривают комплиментами, то другие переживают и осуждают за столь экстремальную худобу.

Фото: Instagram/darina.ervin

Раньше была намного красивей, не мешало бы поправиться.

Такая шикарная.

Фарфоровая статуэточка.

Страшно.

Даже не смешно.

Выглядишь прекрасно, – дифирамбы вперемешку с негативными отзывами оставляют пользователи Сети.

Не так давно Эрвин высказывала свое мнение о материнстве. Она и 63-летний Цекало в начале 2019 года зарегистрировали брак в Беверли-Хиллз. С тех пор комментаторы зачастую адресуют ей неэтичные вопросы про детей. Эрвин считает такое поведение достаточно странным.